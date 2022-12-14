تسديد المخلفات المالية العالقة للأساتذة المستخلفين

قبل نهاية السنة الجارية كآخر أجل

ستتكفل مديريات التربية للولايات بتسديد المخلفات المالية العالقة للأساتذة المستخلفين على عطل مرضية، والموزعين عبر كافة التراب الوطني، وذلك قبل تاريخ الـ31 ديسمبر المقبل كآخر أجل، خاصة في الوقت الذي تحصلت مصالحها المختصة على اعتمادات مالية إضافية شهر نوفمبر المنصرم، للتكفل بمثل هذه الوضعيات العالقة والخاصة بسنتي 2021 و2022.

أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح تسيير نفقات المستخدمين، على مستوى مديريات التربية للولايات، قد افتكت اعتمادات مالية إضافية بتاريخ الـ25 نوفمبر الجاري، والتي خصصت لدفع المخلفات المالية العالقة لسنتي 2021 و2022، لفائدة الأساتذة المستخلفين في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، إذ أكدت بأنها قد شرعت في إنجاز المخصصات المالية، حيث تم التأشير عليها من قبل مصالح الرقابة المالية بالولايات، مطلع شهر ديسمبر الجاري، وقد تم وضعها على مستوى الخزينة العمومية، لصبها في حسابات المعنيين قبل الـ31 ديسمبر الجاري أي قبل نهاية السنة الجارية كآخر أجل.

يذكر أن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أمر مؤخرا خلال إشرافه على انطلاق “أشغال الندوة الوطنية لتحضير الدخول المدرسي المقبل 2023-2024″، مديريه التنفيذين الـ58، بضرورة السعي لتسديد كافة المخلفات المالية العالقة لعمال وموظفي القطاع، خاصة المترتبة عن الترقية في الدرجة، الترقية في الرتبة، مخلفات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين ومخلفات الموظفين المستفيدين من إجراءات الإدماج في مناصب قارة بمرحلة التعليم الابتدائي، فيما أكد على أن القطاع قد سجل العديد من المستجدات وبالأخص في مجالات تخفيف المحفظة وتدريس الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي.