تسديد المخلفات المالية العالقة لموظفي الصحة خلال 120 يوم

موازاة مع تسوية مختلف وضعيات الحياة المهنية لمستخدمي القطاع

استعجلت وزارة الصحة مديريها التنفيذيين للولايات والمدرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، والمعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي من أجل تسوية الوضعية المالية لمستخدمي قطاع الصحة، كما شدّدت على ضرورة التكفل التام بالمخلّفات المالية العالقة وذلك قبل شهر أوت المقبل كأقصى تقدير.

وفي تعليمة موجهة لمديري الصحة والسكان للولايات، من أجل تبليغ مسؤولي المراكز الاستشفائية الجامعية ومديري المعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي وكذا المديرين العامين للمؤسسات الوطنية تحت الوصاية والمؤرخة في 7 أفريل 2024، فإن هؤلاء مطالبون بالتعجيل في تسوية مختلف وضعيات الحياة المهنية لمستخدمي قطاع الصحة، في إطار تطبيق تعليمات وزير القطاع، عبد الحق سايحي.

وجاء في التعليمة التي تحمل رقم 1، والتي اطلعت عليها “الشروق”، أنه تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول عن قطاع الصحة والمتعلقة بتسوية مختلف وضعيات الحياة المهنية بعنوان 2024 لمستخدمي الصحة، فإن مسؤولي قطاع الصحة عبر مختلف ولايات الوطن مطالبون بالتقيّد بالتوجيهات الخاصة بتسوية الوضعية المالية للموظفين، حيث نصّت المراسلة على ضرورة التكفل المالي بكل المخلفات المالية للترقية في الرتبة أو الدرجة قبل نهاية شهر أوت 2024 بالنسبة للحالات الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر2023.

كما شدّدت الوزارة على ضرورة التكفل بكل الوضعيات المدروسة خلال اجتماع اللجان متساوية الأعضاء لشهر جوان 2024، وقبل بداية الثلاثي الأخير من السنة الجارية.

ونبّهت وزارة الصحة، في التعليمة ذاتها، مديري الصحة والسكان للولايات إلى ضرورة التحضير للتكفل الإداري والمالي الفوري بالوضعيات الجديدة التي تخص موظفي قطاع الصحة بمجرد صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بها، مع مراعاة مصالح مديرية المالية والوسائل للأثر المالي الناجم عنها، قصد إلحاق الاعتمادات المالية اللازمة في وقتها من دون أي تأخير.

ويأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، في تصريحات صحفية سابقة على الاهتمام الكبير الذي توليه مصالحه لترقية المسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعيتهم المهنية، في ظل القوانين الجديدة على غرار القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد المتعلق بالترقيات والتغيير في الرتب والمناصب الجديدة التي سبق وأن كانت محل تفاوض مع مصالح وزارة المالية والوظيفة العمومية.

كما أكد المسؤول الأول عن وزارة الصحة، أن مصالحه دافعت بقوة عن مقترحات النقابة التي رفعتها في وقت سابق الأمر الذي كلل -حسبه- بالإعلان عن ترقيات ومناصب جديدة، وكذا تسوية وضعية المخلفات المالية العالقة منذ فترة طويلة بالنسبة لعمال وموظفي قطاع الصحة.