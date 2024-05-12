تسديد المنحة المدرسية المقدرة بـ5000 دج قبل 31 جويلية المقبل

بلعابد يؤكد على اتخاذ كل التدابير بالتنسيق مع السلطات المحلية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، تمحورت حول متابعة مراحل تنفيذ العمليات المتعلقة بالامتحانات المدرسية واختبارات الفصل الثالث، حسب ما أفاد به الأحد بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن أشغال الندوة، التي نظمت مساء السبت بمقر الوزارة بحضور إطارات من الإدارة المركزية، الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري التربية، تمحورت حول “متابعة مراحل تنفيذ العمليات المتعلقة بالامتحانات المدرسية واختبارات الفصل الثالث لمختلف المستويات التعليمية”.

وفي هذا الصدد، أكد بلعابد على وجوب “تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على سير مختلف التقييمات المرتبطة بالثلاثي الأخير من السنة الدراسية ومنها امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي واختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الرابعة متوسط وكذلك الاختبارات التجريبية لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي التي تجرى ابتداء من الأحد”.

وبخصوص التسجيل في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي، أشار الوزير إلى أن “رقمنة العملية واستغلال سجل الحالة المدنية من خلال الربط البيني لقواعد البيانات بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سهل على الأولياء تسجيل أبنائهم”، وهو ما تثبته–مثلما أوضح– النسبة المتقدمة جدا المحققة، في انتظار تسجيل العدد المتبقي في الآجال المحددة بتاريخ 31 ماي 2024”.

وبخصوص الامتحانات المدرسية الوطنية، المقررة من 3 إلى 5 جوان المقبل بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، ومن 9 إلى 13 من نفس الشهر بالنسبة لشهادة البكالوريا، شدد بلعابد على وجوب “المتابعة اليومية لجاهزية مراكز الإجراء ودوام عمل مختلف لجان المتابعة المنصبة محليا”.

من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة “اتخاذ كل التدابير بالتنسيق مع السلطات المحلية لتسديد المنحة المدرسية الخاصة المقدرة بـ5000 دج لمستحقيها وذلك قبل 31 جويلية المقبل”.

كما ثمن بالمناسبة المجهودات المبذولة من طرف الجميع، حاثا إياهم على مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة لإتمام السنة الدراسية الحالية بما يضمن الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة.