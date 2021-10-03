تسديد ديون المقاولات يجري بشكل تدريجي

المدير العام لمجمع سونلغاز:

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن ديون المؤسسة لدى زبائنها تجاوز 200 مليار سنتيم، حيث مرت بضائقة مالية صعبة، جراء وباء كوفيد، وإجراء تعليق قطع التيار، غير أن مرافقة الدولة للمؤسسة بقيت مستمرة، بالإضافة للدور الذي لعبته أغلب المقاولات التي تفهمت الوضع ورافقت بلدها ومؤسسة سونلغاز لتجاوز الأزمة.

وذكر ذات المسؤول، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته، الأحد، إلى ولاية الوادي، بعد زيارته لكل من ولاية بسكرة والمغير، أن سونلغاز تُشغل أزيد من 12 ألف مقاولة، من بينها شركات صغيرة وشركات متوسطة وشركات كبرى، حيث اغتنم الفرصة وشكرهم وحياهم على تفهمهم للأزمة المالية التي مرت بها مؤسسته، مؤكدا أن عملية تسديد ديون ومُستحقات المقاولات والشركات تتم بشكل تدريجي، بعد إستعادة سونلغاز لصحتها المالية تدريجيا.

وذكر ذات المسؤول أنّ العمل على قدم وساق من أجل إتمام المخططات والبرامج التنموية المحلية، والنظرة الاستشرافية والمخططات الاستباقية حتى 2028، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل القضاء التدريجي على النقاط السوداء والمشاكل المستجدة.

خ. م