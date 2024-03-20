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الجزائر

تسرب رائحة الأمونياك من مصنع فرتيال بعنابة.. المدير يُوضح

الشروق أونلاين
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تسرب رائحة الأمونياك من مصنع فرتيال بعنابة.. المدير يُوضح

أكد مدير مصنع فرتيال أحد فروع مؤسسة أسميدال، محمد بهلول، أن تسرب رائحة مادة الامونياك وانتشارها قرب المصنع الثلاثاء، لا يُشكل أي خطر على المواطنين.

وأوضح المتحدث في تصريح لإذاعة عنابة أنه تم تسجيل تسرب لرائحة مادة لأمونياك من معمل فرتيال وانتشارها إلى المناطق المحاذية للمصنع.

وأشار المدير إلى أن رائحة الغاز المنبعثة من المعمل مشبعة بنسبة قليلة جدا من مادة الامونياك وهي نتاج إعادة التشغيل الروتينية لوحدة الأمونياك ولا تشكل أي خطر على المواطنين.

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