تسريب أجوبة البكالوريا.. حبس وغرامة مالية لـ 5 متورطين

أدانت محكمة سطيف وتيزي وزو، عدة أشخاص تورطوا في تسريب أجوبة ومواضيع امتحان شهادة البكالوريا بالحبس وغرامة مالية.

وسلطت محكمة عين ولمان بسطيف على 3 أشخاص عقوبة سنة حبس نافذة لكل واحد منهم وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج بتهمة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا باستعمال وسيلة اتصال عن بعد.

وأفاد بيان لذات المحكمة، أنه “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين سير الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي و مكافحة الجرائم المرتبطة بها فقد تم تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بتاريخ 11 جوان الجاري المشتبه فيهم ( ق.أ) و ( م.ز.أ) و ( ح.ي) بموجب إجراءات المثول الفوري لتتم محاكمتهم بنفس التاريخ و إدانتهم بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالقيام بتسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد”.

وأضاف نفس المصدر أن “هذا الفعل منوه ومعاقب عليه بموجب نصوص المواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات”.

سنتان حبسا نافذة ضد متورطتين بتيزي وزو

ومن جهتها أصدرت محكمة تيزي وزو، حكما يقضي بمعاقبة متورطتين في قضية تسريب أجوبة امتحان البكالوريا بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج.

وجاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية لمحكمة تيز وزو، “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين مجريات امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023, تم تسجيل أول أيام امتحان البكالوريا (الأحد الماضي) حالة غش بمركز الامتحان متوسطة مخبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد”.

وأضاف أن عملية الغش تمت “باستعمال جهاز من نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية يعمل عن بعد بواسطة بلوتوث صغير الحجم، للتواصل مع شخص من جنس أنثى كانت موجودة خارج مركز الامتحان”.

وبعد استكمال التحريات تم تقديم المتورطتين، الثلاثاء، أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهما عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة “تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمادة 253 مكرر 07 من قانون العقوبات، وصدر ضدهما حكما يقضي بإدانتهما وعقابهما بسنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات”.