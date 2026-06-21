-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تسريب المعلومات قصم ظهر منتخب تونس

الشروق الرياضي
  • 436
  • 0
تسريب المعلومات قصم ظهر منتخب تونس
ح.م
علي العابدي.

حطّم تسريب المعلومات منتخب تونس لِكرة القدم، وأقصاه مبكّرا من كأس العالم 2026.

ومُني منتخب تونس بِهزيمة ثانية (0-4) أمام اليابان فجر الأحد، بعد خسارة الجولة الأولى أمام السويد (1-5). وهي الحصيلة السلبية التي أخرجته قبل الأوان من سباق المونديال.

وفي تصريحات إعلامية بعد نهاية مباراة اليابان، قال المدافع الدولي التونسي علي العابدي: “أُقدّم اعتذاري إلى الشعب التونسي، وليس إلى الفئة التي كانت تُسرّب المعلومات. هذا لا يخدم مصلحة الوطن”.

علي العابدي لاعب نادي نيس الفرنسي والبالغ من العمر 32 سنة، يحمل في جعبته 45 مباراة دولية في صفوف منتخب تونس منذ 2021، وسجّل 7 أهداف.

وفي بعض المنتخبات، كثيرا ما يُخْتَطَفُ مكتب الإعلام التابع لِاتحاد الكرة، للمتاجرة بِالمعلومات. فيتحوّل هناك إلى ما يُشبه خلية إعلام موازية، تُخاطب الجمهور الرياضي بِالنيابة، وتمدّه بِالمعلومات بعد أن احتكرتها. فيضيع معه تنوير الرأي العام، ويفقد المنتخب هيبته، ويجترّ الجمهور النكسات.

مقالات ذات صلة
بالصور.. “الخضر” يواصلون تحضيراتهم الجدية لمواجهة الأردن

بالصور.. “الخضر” يواصلون تحضيراتهم الجدية لمواجهة الأردن

غجميس مطلوب في هذه البطولات

غجميس مطلوب في هذه البطولات

هذه هي النقاط التي ركز عليها بيتكوفيتش لمواجهة الأردن

هذه هي النقاط التي ركز عليها بيتكوفيتش لمواجهة الأردن

لهذه الأسباب جددت “الفاف” عقد بيتكوفيتش قبل المونديال

لهذه الأسباب جددت “الفاف” عقد بيتكوفيتش قبل المونديال

بالفيديو.. “الخضر” يواصلون تحضيراتهم بعزيمة كبيرة تحسبا لمواجهة الأردن

بالفيديو.. “الخضر” يواصلون تحضيراتهم بعزيمة كبيرة تحسبا لمواجهة الأردن

برباعية أمام اليابان.. تونس تغادر كأس العالم

برباعية أمام اليابان.. تونس تغادر كأس العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد