تسريب المعلومات قصم ظهر منتخب تونس

حطّم تسريب المعلومات منتخب تونس لِكرة القدم، وأقصاه مبكّرا من كأس العالم 2026.

ومُني منتخب تونس بِهزيمة ثانية (0-4) أمام اليابان فجر الأحد، بعد خسارة الجولة الأولى أمام السويد (1-5). وهي الحصيلة السلبية التي أخرجته قبل الأوان من سباق المونديال.

وفي تصريحات إعلامية بعد نهاية مباراة اليابان، قال المدافع الدولي التونسي علي العابدي: “أُقدّم اعتذاري إلى الشعب التونسي، وليس إلى الفئة التي كانت تُسرّب المعلومات. هذا لا يخدم مصلحة الوطن”.

علي العابدي لاعب نادي نيس الفرنسي والبالغ من العمر 32 سنة، يحمل في جعبته 45 مباراة دولية في صفوف منتخب تونس منذ 2021، وسجّل 7 أهداف.

وفي بعض المنتخبات، كثيرا ما يُخْتَطَفُ مكتب الإعلام التابع لِاتحاد الكرة، للمتاجرة بِالمعلومات. فيتحوّل هناك إلى ما يُشبه خلية إعلام موازية، تُخاطب الجمهور الرياضي بِالنيابة، وتمدّه بِالمعلومات بعد أن احتكرتها. فيضيع معه تنوير الرأي العام، ويفقد المنتخب هيبته، ويجترّ الجمهور النكسات.