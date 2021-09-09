كشف تسريب نشره المدون التقني الشهير إيفان بلاس عبر تغريداته على تويتر، عن تصميم ومكونات نظارة فيسبوك الذكية قبل ساعات من إطلاقها رسمياً.

وأفاد التسريب بأن النظارة الجديدة تحمل اسم “Ray Ban Stories”، في إشارة للتعاون بين شركة النظارات الإيطالية الشهيرة، وميزة فيسبوك للفيديوهات القصيرة المصورة “ستوريز” والتي قدمتها الشركة عبر مختلف شبكاتها الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.

1- تتشابه النظارة الجديدة مع التصميم التقليدي المميز لنظارات “راي بان”.

2- وجود عدستي تصوير على جانبي النظارة.

3- زر لتسجيل الفيديوهات والتقاط الصور على الذراع اليمنى.

4- تصوير الصور والفيديوهات، من دون أية إمكانيات ومزايا متعلقة بالواقع المعزز “AR”.

وتتشابه نظارة فيسبوك، وفقاً للصور المسربة، مع الأجيال الأولى من نظارة شركة “سناب Spectacles”، والتي كانت تعتمد أيضاً على تصوير فيديوهات قصيرة من خلال عدسات مثبتة في واجهة الكاميرا.

وقد يوحي اسم النظارة فيسبوك، المقرر إطلاقها خلال ساعات، بأنها ستركز بشكل كبير على إثراء المحتوى الذي يتم مشاركته عبر ميزة “ستوريز”، بحيث يصور المستخدم فيديوهات ثرية تقدم تجربة تفاعلية مصورة من زاوية رؤيته الشخص الأول المميزة “FPOV”، وهي اختصارا لـ “First-Person Point of View”، ومن ثم يمكنه مشاركة المقاطع عبر مختلف منصات الشبكة الزرقاء.

والنموذج المسرب هو نفسه الذي قدمته شركة “سناب” عبر نظاراتها خلال السنوات الماضية، ويعتمد على أن المستخدم يصور ما يريد ويشاركه مباشرة عبر حسابه على “سناب شات”.

ويبدو أن نظارة “فيسبوك” ستعتمد نفس الخاصية، خاصة أن زوكربرج صور مقاطع قصيرة بالنظارة وشاركها عبر صفحته الشخصية.