تسريب صوتي فاضح عن اللاجئات الأوكرانيات يورط سياسيا برازيليا.. هذا ما قاله!

أثار نائب برازيلي موجة سخط واسعة بتصريحاته المهينة في حق اللاجئات الأوكرانيات، بعد تسريب تسجل صوتي فاضح له وهو يقارن بينهن وبين “بنات الليل” في بلاده.

وقالت تقارير إخبارية إن عضو بارز في حزب اليمين البرازيلي يواجه دعوات متصاعدة للاستقالة، بعد أن تم تسريب تسجيلات صوتية له مهينة بحق السيدات الأوكرانيات، خلال “مهمة إنسانية” له في أوكرانيا عقب الهجوم الروسي.

وبحسب “الغارديان”، قام آرثر دو فال، عضو البرلمان عن ساو باولو والمؤيد السابق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، برحلة استمرت ثلاثة أيام إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، كان من المفترض فيها أن يرفع الوعي المجتمعي حول حجم المآسي الإنسانية التي يتكبدها الأوكرانيون بسبب حرب فلاديمير بوتين عليهم.

ونقلت الصحيفة البريطانية الترجمة الإنجليزية لمضمون أحد التسجيلات الصوتية المسربة، حيث قال السياسي البرازيلي: “لقد عبرت للتو الحدود سيرًا على الأقدام بين أوكرانيا وسلوفاكيا. يا أخي، أقسم لك.. لم أر أبدًا شيئًا كهذا لجهة الفتيات الجميلات”.

وتابع: “طابور اللاجئين.. يبلغ طوله 200 متر أو أكثر عبارة عن مجموعة من الجميلات.. إنه شيء لا يصدق.. قائمة الانتظار خارج أفضل ملهى ليلي في البرازيل.. لا تضاهي طابور اللاجئات هنا”.

أما في تسجيل ثانٍ فيقول دو فال: “دعني أخبرك، إن التعرف عليهن أمر سهل لأنهن فقراء”.

بينما في التسجيل الثالث، فأدلى عضو البرلمان بتصريحات بذيئة حول مسؤولات أمنيات على الحدود الأوكرانية/ السلوفاكية، قبل أن يضيف: “أمر لا يصدق يا صاح. بمجرد أن تنتهي هذه الحرب سأعود من جديد”.

وأثارت هذه التعليقات المتحيزة جنسيًا والمهينة للنساء نفورًا عامًا في البرازيل، حيث وقع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت تطالب بطرد دو فال من برلمان ساو باولو المؤلف من 94 مقعدًا.

كذلك نشرت فابيانا ترونينكو زوجة السفير الأوكراني السابق في البرازيل، مقطع فيديو على تويتر وصفت فيه السياسي البرازيلي بأنه وقح، وقالت له “أظهر بعض الاحترام.. ليس لديك فكرة عما يمر به الشعب الأوكراني”.

بدوره، وصف القائم بالأعمال الأوكراني في البرازيل، أناتولي تكاش، التصريحات هذه بأنها غير مقبولة.

أما دو فال، فأصدر اعتذارًا رسميًا بعد أن عاد إلى البرازيل يوم السبت الفائت، ليكتشف أنه فقد حلفاء رئيسين وصديقته، وحاول تبرير تصريحاته بالزعم أنه بعد ثلاثة أيام “من دون شرب الماء أو الاستحمام” أصبح “متحمسًا للغاية فتحدث بهذا الهراء”.