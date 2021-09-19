تسريب صوتي للدبيبة قد يشعل أزمة دبلوماسية بين ليبيا ومصر

تم تسريب تسجيل صوتي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الديبية، يشكك فيه في نزاهة القضاء المصري من المحتمل أن يحدث أزمة دبلوماسية بين ليبيا ومصر.

وجاء في التسريب الصوتي الملتقط خلال كواليس لقاء رسمي بين رؤساء حكومتي مصر وليبيا تشكيك الدبيبة في المحاكم المصرية وطالب بتدخل حكومي بأحد القضايا المعروضة أمام القضاء المصري.

وقال الدبيبة في التسجيل المسرب”لا ترضوا بظلمنا ولا ترضوا بظلم شعبنا هذه أموال الشعب الليبي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسكت عنها ونتركها تذهب سواء من المحاكم التي صدرت منها الأحكام أو من خلال بعض النصب والاحتيال من الليبيين أو من أي طرف ثاني”.

وتحدث الدبيبة في التسجيل عن النزاع القضائي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية والذي يعود لعام 2010 إثر سحب حكومة القذافي أرضا بمساحة 60 فدانا في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس كانت قد حصلت عليها الشركة الكويتية بحق انتفاع لمدة 90عاما.

وانتقل النزاع للمحاكم المصرية التي حكمت لصالح المجموعة الكويتية بتعويض قدره مليار دولار وهو ما رفضته الحكومة الليبية و رفعت الأمر للنقض وطالبت بتدخل الحكومة المصرية.

وقال الدبيبة في التسجيل المسرب ” شركة الخرافي جاءت من الكويت إلى ليبيا بخمسين مليون دينار ليبي أو أقل في بعض الخرائط لعرض المشروع ولم يتم تنفيذ حتى مسمار واحد في ليبيا وتم التلاعب بهذه الأرقام وبهذه القضايا ووصلت الأحكام من محاكمة داخلا مصر لمليار دولار”.