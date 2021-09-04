-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

تسريب لمراسم جنازة الملكة إليزابيث يشعل غضب الحكومة البريطانية

الشروق أونلاين
  • 1563
  • 0
تسريب لمراسم جنازة الملكة إليزابيث يشعل غضب الحكومة البريطانية

فتحت الحكومة البريطانية، تحقيقا بعد تسرب خطط رسمية أطلق عليها اسم “جسر لندن” تضم جميع التفاصيل الرسمية التي تتبع وفاة محتملة للملكة إليزابيث الثانية.

ونقلت صحيفة “تيلغراف” البريطانية أن “جسر لندن” مخطط وزع على كبار الشخصيات السياسية وموظفي الخدمة المدنية في البلاد تحسبا لوفاة الملكة، لكنه تسرب ونشر من قبل موقع مجلة “بولتيكو”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن مكتب مجلس الوزراء بدأ تحقيقا لتحديد مصدر تسريب الوثيقة، التي وصفها بأنها نسخة قديمة من المخطط والتي لا تتضمن التفاصيل الأكثر حساسية.

ووصف المصدر للصحيفة التسريب بأنه “وقح” لأنه يأتي بعد وقت قليل من “فقدان الملكة لزوجها”، معبرا عن قلقه من تأمين وثائق مشابهة في المستقبل.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة المسربة تتضمن تفاصيل لا تتواجد في الوثيقة الحديثة لـ”جسر لندن”.

وبحسب الصحيفة، ستتلقى أكثر من 40 منظمة في البلاد، بما فيها الوحدات العسكرية والمجالس والجمعيات الخيرية وهيئات البث، نسخا من الخطة تتعلق بمشاركتها في حال وفاة الملكة.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة، التي وضعت في الفترة التي تلت وفاة زوج الملكة مباشرة، تشمل إشارات إلى التحديات التي قد يطرحها وباء فيروس كورونا.

وتنقل الصحيفة أن الوثيقة تغطي كل الاحتمالات، من كيفية نقل نعش الملكة إلى لندن إذا توفيت خارج العاصمة إلى الصياغة للإخطارات التي يمكن أن يرسلها الأمناء الدائمون للإدارات المكلفون بنشر الأخبار.

وبحسب الوثيقة، سيكون رئيس الوزراء وكبار المحافظين العامين والسفراء من بين أول من يعلم بوفاة الملكة.

وبعد تلقي خبر الوفاة عبر البريد الإلكتروني، تقول الوثيقة، سيتم تنكيس الأعلام في غضون عشر دقائق، ثم يدلي رئيس الوزراء ببيان، ستكون هناك تحية بالأسلحة النارية وسيعلن عن دقيقة صمت وطنية. ثم يعقد رئيس الوزراء لقاء مع الملك الجديد، وفي الساعة السادسة مساء، سيبث “الملك تشارلز” خطابا إلى الأمة.

مقالات ذات صلة
فيلم “جزائرهم” يحصل على جائزة السوسنة السوداء

فيلم “جزائرهم” يحصل على جائزة السوسنة السوداء

مبدعون يهجرون مدنهم بحثا عن “آلدورادو” العاصمة

مبدعون يهجرون مدنهم بحثا عن “آلدورادو” العاصمة

إقبال كبير على فن التقاط الصورة.. والتمثيل والسينوغرافيا والنقد مهن “ملعونة”

إقبال كبير على فن التقاط الصورة.. والتمثيل والسينوغرافيا والنقد مهن “ملعونة”

في 8 نقاط.. هذا هو متحور “مو” الجديد لكورونا ومصدره

في 8 نقاط.. هذا هو متحور “مو” الجديد لكورونا ومصدره

صورة السفير الجزائري مع مراد علمدار تصنع الحدث

صورة السفير الجزائري مع مراد علمدار تصنع الحدث

أطفال يهربون من عائلاتهم إلى الشواطئ عبر رحلات خاصة!

أطفال يهربون من عائلاتهم إلى الشواطئ عبر رحلات خاصة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد