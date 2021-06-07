تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا مستحيل

دعا المترشحين للابتعاد عن الأسئلة المغلوطة.. مدير مركزي بالوزارة:

إعلان نتائج “البكالوريا” في 22 جويلية و”البيام” في 5 منه و”السانكيام” في 20 جوان

قال المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية عباس بختاوي، أن تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا أمر مستحيل بالنظر إلى الاحتياطات التنظيمية المتخذة لضمان عدم حدوث هذا الخطأ من خلال العزل التام للجان المكلفة بطبع المواضيع تعززها الإجراءات الأمنية في نقل المواضيع وهي العملية التي تجرى تحت حراسة أمنية مشددة لعناصر الدرك والأمن الوطنيين.

وأكد المدير المركزي بالوزارة، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن مصالح الوزارة الوصية، استطاعت ضمان تمدرس التلاميذ في كل الأطوار التعليمية، في وقت أغلقت فيه أبواب المدارس ببلدان أخرى من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات تضمنت تعديل الحجم الساعي والعمل بنظام “التفويج”، ووضع بروتوكول صحي وقائي صارم في المدارس وتعديل التعلمات .

ودعا عباس بختاوي المترشحين إلى أهمية التركيز في المراجعة والابتعاد عن متابعة ونشر المواضيع المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي على غرار “الفايس بوك”، والتي من شأنها التشويش عليهم لا غير، مطمئنا إياهم بأن مواضيع الامتحانات ستكون من المقرر الدراسي الذي تلقاه التلاميذ في قاعات التدريس مع أساتذتهم حضوريا، بمعنى أن الدروس الملقنة لهم عن بعد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند إنجاز المواضيع. فيما أكد على أن الامتحانات المدرسية الرسمية ستجرى في ظروف جيدة وسط بروتوكول صحي معتمد من اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا.

وأما عن مواعيد الإعلان عن النتائج، قال ضيف القناة إنه سيتم الكشف عن نتائج الابتدائي في 20 جوان الجاري، ليتم الإعلان عن نتائج التعليم المتوسط “البيام” في الـ5 جويلية، على أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة “البكالوريا” في حدود 22 جويلية. وهي نفس الرزنامة التي انفردت “الشروق” بنشرها في عددها الصادر في 26 ماي المنصرم.

وبلغة الأرقام سيمتحن 731723 مترشحا في امتحان “البكالوريا” منهم 272178 مترشحا حرا موزعين عبر 2528 مركز إجراء، فيما بلغ تعداد المقبلين على اجتياز امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط 641187 مترشحا منهم 15964 مترشحا حرا موزعين على 2585 مركز إجراء .

وعن احتياجات التأطير البيداغوجي للوزارة، جدد بختاوي تأكيده على الشروع في برمجة مسابقة وطنية خارجية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة عن طريق الشهادة “دراسة الملف”، أين يتم احتساب سنوات الخبرة المهنية لفائدة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين مع تثمين المسار الدراسي للمترشحين.

س. ع