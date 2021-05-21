تسريح اللاعب بن طالب من طرف فريق شالك 04

فريقه احتل المرتبة الأخيرة في البطولة الألمانية

لن يتم تجديد عقد لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب الذي ينتهي في شهر جوان المقبل، حسب أفاده النادي الألماني، صاحب المركز الأخير في البطولة الألمانية.

وقضى اللاعب الجزائري موسما صعبا على غرار ناديه الذي سقط للدرجة الثانية، حيث استبعد من المجموعة “لأسباب تأديبية، في شهر نوفمبر قبل أن يعيده المدرب كريستيان غروس للفريق يوم 9 فبراير، لكنه خضع لعملية جراحية بعد أسابيع على مستوى ثنية الفخذ.

للتذكير، سلطت على وسط الميدان الجزائري عدة عقوبات من طرف عدد من المدربين ولأسباب مختلفة، حيث وضع على قائمة المسرحين في شهر يناير، لكن باءت كل محاولات الإدارة بالفشل.

وأوضح النادي أنه بالإضافة إلى بن طالب، سيكون 3 لاعبين آخرين أحرارا وهم: ستيفن سكربسكي، السندرو شوبف وسكودران موستافي، مضيفا بأن عقود كل من بنجامان سطنبولي وباستيان أوكسيبكا التي تنتهي في يونيو 2023 قد فسخت من أجل تقليص تعداد النادي.

أخيرا، سيعود أربعة لاعبين معارين إلى ناديهم الأصلي وهم: وليان (فولسبورغ)، قونكالرو باسيناسيا، فريديريك رانو (انراخت فراكفورت) وكيليان لودوينغ (را بول سالسبورغ).

وسينهي نادي شالك الموسم الجاري على ميدان كولونيا، اليوم السبت لحساب الجولة 34 والأخيرة للبطولة الألمانية.