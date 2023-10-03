تسريع إجراءات استيراد السيارات الجديدة

متعاملون يتحصلون على رخص التوطين البنكي

تلقى، خلال الساعات الأخيرة، متعاملون حاصلون على اعتماد استيراد السيارات الجديدة، الصادر عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ردودا من وزارة التجارة وترقية الصادرات، تفيد بجاهزية وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد وإمكانية استغلالها في أقرب وقت ممكن، على أن تصبح هذه الأخيرة غير صالحة للاستعمال بعد شهر من صدورها.

وكشف متعاملون في القطاع لـ”الشروق”، عن تلقيهم الموافقة على مستوى المنصة الرقمية لوزارة التجارة، والتي تضمنت عبارة: “نعلمكم أن رخصتكم للتوطين البنكي جاهزة ويمكنكم تحميلها عبر المنصة الرقمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، كما نعلمكم أنها صالحة لمدة شهر من تاريخ توقيعها”.

ويجمع مراقبون على أن وصول سيارات جديدة للسوق الجزائرية قريبا مع اقتراب موعد بداية التصنيع محليا، سيمكّن من خفض أسعار المركبات بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.