تسريع استكمال منشآت مائية لمواكبة المشاريع الكبرى

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، ضرورة استكمال مشاريع تزويد المنطقة الصناعية بتوميات بالمياه في الآجال المحددة، لضمان توفير الموارد المائية اللازمة للمشاريع الصناعية الهيكلية، وفي مقدمتها مشروع تحويل وتثمين خام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، وذلك خلال تفقده، الأحد، سير إنجاز المنشآت المائية الموجهة للمنطقة، إلى جانب مشاريع تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب بولاية بشار.

وشدد الوزير، خلال اليوم الثاني من زيارته التفقدية إلى الولاية، على تسخير جميع الوسائل والإمكانات اللازمة لاستكمال هذه التجهيزات في مواعيدها، بما يضمن مرافقة الاستثمارات الاقتصادية الكبرى وتوفير إمدادات مائية مستمرة للمنطقة الصناعية.

واطلع بوزقزة، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بتوميات، على تقدم مشروع تزويدها بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، والذي يعد أحد المشاريع الأساسية الداعمة للنشاط الصناعي بالمنطقة.

وحسب الشروح المقدمة بعين المكان، تعتمد منظومة التزويد على نقل المياه المعالجة من محطة معالجة المياه المستعملة ببشار إلى المنطقة الصناعية على مسافة 60 كيلومتراً لتوفير المياه الصناعية، إلى جانب استغلال الطبقة المائية بتوميات عبر إنجاز 10 آبار مخصصة لتزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب.

ويتضمن المشروع كذلك إنشاء خزان بسعة 5 آلاف متر مكعب، وربط الآبار بمنشآت التخزين وتزويدها بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الإمدادات عبر نظام نقل المياه “القطراني”، بما يضمن تزويداً دائماً للمنطقة الصناعية ولمصنع تحويل خام الحديد المرتقب.

وقبل ذلك، زار وزير الري محطة الضخ رقم 3 ببلدية بني ونيف، حيث تابع عرضاً حول نظام تحويل المياه الصالحة للشرب انطلاقاً من حوض الالتقاط “القطراني”.

وفي هذا الإطار، أكد بوزقزة أن ولاية بشار حققت خلال السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في وضعيتها المائية بفضل تجسيد مشاريع استراتيجية، أبرزها نظاما تحويل المياه من بوسير والقطراني، ما مكّن من تجاوز العجز المسجل سابقاً، وتحقيق فائض في إنتاج المياه، وتحسين الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضح الوزير أن نظام نقل المياه “بوسير 1″، الذي تبلغ طاقته 30 ألف متر مكعب يومياً، دخل حيز الخدمة خلال صيف 2022، بينما دخل نظام “القطراني”، بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً، الخدمة في أبريل 2025. كما تم إنجاز سبع خزانات بسعة إجمالية بلغت 155 ألف متر مكعب، في إطار تدعيم المنشآت المائية بالولاية.

وفي ختام الزيارة، دعا بوزقزة إلى مواصلة تحديث تسيير المنشآت المائية من خلال تعميم أنظمة التحكم والمراقبة عن بعد، بهدف رفع كفاءة التسيير وضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه.