تسرّب للنفط في خطّ الأنابيب بين روسيا و ألمانيا

قالت شركة “بيرن” البولندية يوم الأربعاء، إن خط أنابيب النفط “دروجبا” الذي يربط بين روسيا وألمانيا مغلق بشكل جزئي، بعد اكتشاف تسرّب في الأنبوب.

وذكرت الشركة التي تشغّل خطوط الأنابيب، أن “سبب الحادث غير معروف في الوقت الحالي”. وأكدت أن ضخ النفط في الخط المتضرر توقف على الفور”.

من جهتها، ذكرت شركة “ترانسنفت” الروسية، أنها تلقت إشعارا من الشركة البولندية بشأن التسرّب.

ويعتبر خط الأنابيب المتضرر، واحدا من أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم. وتم إنشاؤه في فترة الاتحاد السوفيتي، وهو يربط حقول نفط غرب سيبيريا، بمصافي التكرير في أوروبا.