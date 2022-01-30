تسعة أفلام جزائرية مرشحة لجائزة بوعماري فوتييه في طبعتها الخامسة

تسلم في 14 فيفري بمعهد العالم العربي في باريس

لجائزة بوعماري فوتييه في طبعتها الخامسة و المنتظر توزيعها من قبل جميعة فرنسا الجزائر في 14 فيفري المقبل بمقر معهد العالم العربي في باريس.

وقد تم اختيار الأفلام المنتجة من قبل جزائريين أو فرانكو جزائريين خلال السنة الماضية، وقال بيان للجمعية المنظمة أنه و نظرا للوضعية الوبائية التي عرفها العالم و التي فرضت قيودا على الإنتاج السينمائي فقد تقرر توسيع الاختيار للأفلام المنتجة خلال العام 2020 . وقد وقع الاختيار في صنف الأفلام الطويلة على ستة أعمال هي سيجار العسل كريم عينوز، ابراهيما لسمير قاسمي،الحياة ما بعد لأنيس جعاد، حلم لعمر بلقاسمي، صولا لصلاح اسعادي، رحلة إلى منطقة القبائل لهيس ميس وماثيو توف رو. وفي صنف الوثائقيات فقد وقع الاختيار على ثلاثة أعمال هي” لا تخبرنا بأي قصص أخرى ل فرحات موهالي وكارول فيليو موهالي، وجرائرهم للينا سوليم و وجوه للنصر لالياس بوحنين.

رشحت تسعة أفلام جزائرية منها ستة طويلة و ثلاثة وثائقية

وقد تم اختيار الأعمال المذكور من قبل لجنة التحكيم و الانتقاء التي ضمت عدد من المختصين والمهنيين من البلدين فرنسا و الجزائر على غرار دونيك كابران، الكسندر أركادي فريد بن تومي، امانويل بسنير، الطاهر بوكلة، دونيس براهمي ناذير مخناش، رومان مليكة، لينا عمور، بوميا فلورا يزيد وعراب، ونادية مفلاح.

وأفاد بيان للجمعية المنظمة -تلقت الشروق نسخة منه- أن الجمعية اختارت تقديم هذه الجائزة للأفلام كونها تعبر السينما فرصة للحوار بين الضفتين والشعبين حيث ترمي”جمعية فرنسا الجزائرية أن تجعل السينما الجزائرية الناشئة معروفة بشكل أفضل لدى الجمهور الفرنسي خاصة و تساهم في تثمين المواهب الشابة حيث تعتقد الجمعية أن ثمة فرصة للتقارب بين الضفتين بشكل أفضل من خلال الأعمال التي تقارب المشاعر والتحديات المشتركة خاصة وأن الجائزة تحمل اسم علمين من أعلام السينما الملتزمة فوتيه و بوعماري.

للإشارة كانت جائزة العام الماضي قد توجت مونيا مدورو فيلمها ” بابيشا” بعد الضجة التي أثارها هنا و الإرادات و النجاح المحقق هناك.