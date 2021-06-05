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رياضة

تِسع غيابات في صفوف منتخب مالي

علي بهلولي
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تِسع غيابات في صفوف منتخب مالي

يغيب تسعة لاعبين محترفين عن صفوف منتخب مالي، لمّا يُواجه الجزائر ودّيا بِملعب البليدة مساء هذا الأحد.

وتنوّعت أسباب غياب هؤلاء اللاعبين، بين الإصابة والمشكل الإداري. ويوجد بينهم القائد والمهاجم موسى ماريغا (30 سنة) اللاعب الحالي لِنادي الهلال بطل السعودية، والزميل السابق لِمتوسط الميدان الجزائري ياسين براهيمي، في صفوف نادي بورتو البرتغالي.

ولكن رغم هذه الغيابات الكثيرة، فإن الناخب الوطني المالي محمد ماغاسوبا وجّه الدّعوة لـ 26 لاعبا، تأهّبا لِمواجهة “محاربي الصحراء” أبطال إفريقيا.

في سياق آخر، زار سفير مالي بِالجزائر مقرّ إقامة وفد منتخب بلاده مساء الجمعة، وقدّم دعمه المعنوي لهم، قبيل خوضهم المباراة التحضيرية المُشار إليها. كما ذكره اتحاد الكرة المحلي في أحدث بيان له.

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