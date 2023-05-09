تسعُ نقاط تفصل رائد البطولة الوطنية عن الوصيف

بات رائد البطولة الوطنية للقسم الأوّل فريق شباب بلوزداد سهرة الثلاثاء، يبتعد عن الوصيف شباب قسنطينة بِفارق 9 نقاط.

وتعادل شباب بلوزداد سلبا مع مولودية الجزائر، في مباراة جوارية مُتأخّرة عن الجولة الـ 20 من عمر بطولة حظيرة النّخبة.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم الساحة حسام بن يحي.

ويحوز شباب بلوزداد بعد إجراء هذه المباراة، 49 نقطة في الصّدارة، ويشغل شباب قسنطينة الرّتبة الثانية بِرصيد 40 نقطة، وتتموقع مولودية الجزائر ثالثة بِمجموع 36 نقطة.

وخاضت هذه الأندية الثلاثة كلّ لقاءات البطولة الوطنية، وعددها 22 مواجهة.