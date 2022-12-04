تسقيف أسعار اللحوم الحمراء.. هذا موقف اتحاد الفلاحين

أكد خلف الله مشري الأمين الوطني بالاتحاد الوطني للفلاحين، أن اللحوم الحمراء غير معنية بقرار تسقيف الأسعار.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأحد، قال خلف الله مشري إن قرار تسقيف أسعار اللحوم لا يخص اللحوم الحمراء لعدة أسباب.

وأكد مشري عدم رضاه عن الأسعار التي بلغتها هذه المادة خلال الفترة الأخيرة والتي دفعت بالمواطن إلى اقتنائها بحوالي 2000 دينار.

وعلَل قائلا “لكن الظروف التي يعيشها الموالين والمربيين صعبة وخاصة جدا من بينها الجفاف وقضايا العلف والدعم”.

واعتبر المتحدث ذاته بأن هذه الشعبة يجب أن يتم تنظيمها من البداية إلى النهاية لتعود بالفائدة على المستهلك.