-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تسقيف أسعار اللحوم الحمراء.. هذا موقف اتحاد الفلاحين

الشروق أونلاين
  • 1157
  • 0
تسقيف أسعار اللحوم الحمراء.. هذا موقف اتحاد الفلاحين
ح.م

أكد خلف الله مشري الأمين الوطني بالاتحاد الوطني للفلاحين، أن اللحوم الحمراء غير معنية بقرار تسقيف الأسعار.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأحد، قال خلف الله مشري إن قرار تسقيف أسعار اللحوم لا يخص اللحوم الحمراء لعدة أسباب.

وأكد مشري عدم رضاه عن الأسعار التي بلغتها هذه المادة خلال الفترة الأخيرة والتي دفعت بالمواطن إلى اقتنائها بحوالي 2000 دينار.

وعلَل قائلا “لكن الظروف التي يعيشها الموالين والمربيين صعبة وخاصة جدا من بينها الجفاف وقضايا العلف والدعم”.

واعتبر المتحدث ذاته بأن هذه الشعبة يجب أن يتم تنظيمها من البداية إلى النهاية لتعود بالفائدة على المستهلك. 

مقالات ذات صلة
الجزائر حاضرة في منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى

الجزائر حاضرة في منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى

ذوو الهمم.. حاجيات اقتصادية

ذوو الهمم.. حاجيات اقتصادية

8 سنوات للوالي فواتيح و6 لعباس والبراءة لغلاي

8 سنوات للوالي فواتيح و6 لعباس والبراءة لغلاي

بالصور.. الرئيس تبون وملك الأردن يتبادلان أوسمة رفيعة

بالصور.. الرئيس تبون وملك الأردن يتبادلان أوسمة رفيعة

الكاتب بشير فريك: عثمان سعدي ظاهرة فكرية حضارية متميرة

الكاتب بشير فريك: عثمان سعدي ظاهرة فكرية حضارية متميرة

المنتجات بدون “ترميز” ممنوعة في الجزائر بداية من هذا التاريخ!

المنتجات بدون “ترميز” ممنوعة في الجزائر بداية من هذا التاريخ!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد