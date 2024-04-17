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اقتصاد

تسقيف هوامش الربح في أسعار لحوم الأغنام والأبقار المستوردة

الشروق أونلاين
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تسقيف هوامش الربح في أسعار لحوم الأغنام والأبقار المستوردة
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تسقيف هوامش الربح على اللحوم المستوردة

وقّع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن تسقيف هوامش الربح في أسعار لحوم الأغنام والأبقار الطازجة المستوردة.

ويتعلق المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 26)، بهوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح، والمعبأة بالتفريغ.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 9 أفريل 2024، على تسقيف هوامش الربح في أسعار المواد المذكورة بالشكل التالي:

  • هوامش الربح القصوى عند الاستيراد: 4 بالمئة،
  • هوامش الربح القصوى عند التوزيع بالجملة: 5 بالمئة،
  • هوامش الربح القصوى عند التوزيع بالتجزئة: 8 بالمئة.

وفي مارس الماضي، صدر مرسوم يتضمن تحديد هامش الربح بالنسبة لسعر كيلوغرام الأرز والبقول الجافة الموضبة وغير الموضّبة، ما بين 5 و8 بالمئة.

وتهدف هذه الإجراءات، إلى ضبط أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في السوق، ومنع المضاربة غير المشروعة فيها، حسب ما صرّح به مسؤولون في الحكومة.

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