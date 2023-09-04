تسقيف هوامش ربح بعض المواد واسعة الاستهلاك (فيديو)

وزير التجارة يصرح:

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الإثنين، عن تسقيف هوامش ربح بعض المواد واسعة الاستهلاك من خلال وضع مجموعة من القرارات.

وصرّح الطيب زيتوني على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024، أن قطاعه “يعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع”.

وأضاف الوزير زيتوني: “أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”، مقارنة بالأسواق الدولية. كون أن الدولة تدعم هذه المواد”.

وأشار وزير التجارة إلى أن “هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية وتتواجد “في طور الانجاز”. حيث تسعى الوزارة لتعميمها على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع”.

وفي سياق آخر، كشف زيتوني قائلا: “عندما تكون هناك إمكانية تصنيع منتوج في الجزائر، يخلق الثروة ومناصب شغل، فسيتم إنتاجه محليا، خدمة للمنتوج والاقتصاد الوطني”.

وتابع الوزير: “لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا، وهذا أمر معمول به في كل دول العالم”.

كما أكد زيتوني أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني. حيث شدد على أهمية ألا يصبح الاستيراد “ثقافة” لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.