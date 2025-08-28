-- -- -- / -- -- --
“تسلا” تتلقّى ضربة تجارية جديدة في أوروبا

الشروق أونلاين
تلقت شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية ضربة موجعة في السوق الأوروبي، خلال هذا العام، وتحديدا من قِبل منافسها الصيني “بي واي دي”، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).

وحسب تقرير نشرته قناة “سي أن بي سي”، فقد سجّلت مبيعات الشركة الأمريكية انخفاضا بنسبة 40% خلال شهر جويلية الماضي.

ووفقا لذات المصدر، فقد بلغت مبيعات الشركة الأمريكية التي تعود للملياردير، إيلون ماسك، 8837 وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشركة الصينية التي تلقت 13503 طلبية خلال ذات الشهر، وبزيادة سنوية قدرها 225%.

ومنذ انضمام الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الى الطاقم الحكومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتوليه حقيبة وزارية، تلقت شركة “تسلا”، تحديات جمّة داخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها، ادّت الى انخفاض حجم المبيعات.

ومحاولة منها لتدارك الأمر، أعلنت “تسلا” عن اعتزامها طرح اصدارٍ جديد بأقل تكلفة خلال النصف الثاني من العام الجاري (2025) رغبة منها في رفع مستوى المبيعات لديها.

