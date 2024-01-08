تسلل شاب إلى طائرة الجوية الجزائرية.. إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت

أعلن مجلس قضاء وهران عن إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت في قضية تسلل شاب إلى طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار أحمد بن بلة بوهران.

وحسب ما أفاد به بيان لمحكمة العثمانية التابعة لمجلس قضاء وهران فقد تم بتاريخ 7 جانفي 2024 فتح تحقيق قضائي ضد (10) من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وتم استجواب مع المتهمين من أجل جنح ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض للهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر، طبقاً للمواد 290 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات و205 و206 من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق ابتدائي لمديرية الأمن الداخلي، عن ضلوع عدّة مسؤولين في حادثة تسلّل شاب جزائري إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بوهران، بهدف الهجرة غير الشرعية نحو فرنسا.

ويتعلّق الأمر، حسب ما أوضحه البيان، بتسلّل الشاب رحماني مهدي بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي، كانت متّجهة إلى مطار أورلي الفرنسي.