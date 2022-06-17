تسليم اعتمادات الصحافة الوطنية منتظر السبت

ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022

أكدت مصادر مطلعة من داخل اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، الشروع في تسليم اعتمادات الصحافة الوطنية والمحلية، من أجل تغطية هذا الحدث الكبير، المنتظر انطلاقه يوم 25 جوان المقبل. ومن المتوقع، أن يصل عدد الصحفيين إلى 1000 صحفي، من مختلف وسائل الإعلام، المكتوبة والسمعية البصرية، في حين سيحل بوهران 500 صحفي أجنبي كانوا قد تحصلوا على اعتماداتهم في وقت سابق.

22 فندقا لاستقبال رجال الإعلام

كشفت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط عن تخصيصها لحوالي 22 مؤسسة فندقية على مستوى ولاية وهران، لاستقبال رجال الإعلام من داخل وخارج الوطن، الذين حصلوا على اعتمادات لتغطية الحدث. وأشارت نفس اللجنة بأن الأسعار ستكون مدروسة ومعقولة، وتمت مناقشتها بمشاركة كل الفاعلين في هذا المجال، وعلى رأسها وزارة السياحة.

مدربة بلجيكية لتصميم اللوحات الفنية خلال حفل الافتتاح

استعانت اللجنة المكلفة بالتحضير لحفلي الافتتاح والاختتام في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدربة بلجيكية حلت بوهران خلال الأيام القليلة الماضية للإشراف على تدريب الراقصين المشاركين في هذا الحفل الذي ينتظر أن يكون ضخما ويليق بمستوى هاته الألعاب، وتجرى حاليا عملية التجارب على مستوى المركب الأولمبي الجديد ببلقايد، بمشاركة المئات من الفنانين المتخصصين، وأيضا لاعبي ولاعبات رياضة الجمباز.

تمارين افتراضية للإطعام جرت الجمعة

أقامت اللجنة المنظمة لألعاب المتوسط في منتصف نهار الجمعة تمارين افتراضية خاصة بالإطعام، وهذا على مستوى القرية المتوسطية ببلقايد، وهذا بمشاركة بعض الأطفال، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الرياضيين المشاركين والأطقم المرافقة لهم، وضبط كل الأمور بإفطارهم ووضعهم في أحسن الظروف.

مركز دولي للصحافة بطاقة استيعاب 250 صحفي

من المنتظر أن يفتتح مركز دولي للصحافة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدر طاقته الاستيعابية بـ250 صحفي، ومزود بتجهيزات للإعلام الآلي، وشاشات للنقل المباشر لمختلف الرياضات من مختلف الملاعب والقاعات، كما توجد قاعات موازية داخل المركز لعقد الندوات الصحفية، ومن المتوقع أن يحضر وزير الإعلام والاتصال لتدشين هذا المركز بحر هذا الأسبوع.