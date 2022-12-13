تسليم البطاقات الذهبية “العالقة” منذ جويلية الماضي

العملية تنتهي في غضون عشرة أيام

شرعت مؤسسة بريد الجزائر في تسليم عشرات الآلاف من البطاقات البريدية “الذهبية” الجديدة المتعلقة بأول إصدار ورموزها السرية منذ الأسبوع الماضي، بعد انقطاع استمر منذ جويلية الماضي، لأسباب تتعلق بالمادة الداكنة التي تستعمل لتعتيم الرمز السري داخل الأظرفة.

في السياق، أفادت مصادر مطلعة ببريد الجزائر لـ”الشروق” أن المؤسسة شرعت في معالجة طلبات الزبائن التي تكدست منذ جويلية الماضي المتعلقة بالبطاقة الذهبية لأول إصدار ورموزها السرية، بعد أن استلمت المادة الداكنة التي تضمن تأمين الرمز السري من الداخل، مشيرة إلى أن الخميس الماضي شهد أولى عمليات التسليم.

ولفتت مصادر “الشروق” إلى أن عمليات التسليم بدأت خصوصا بالولايات التي شهدت تسجيل عدد كبير من الطلبات وسيتم تعميم العملية على باقي الولايات، موضحة أنه سيتم الانتهاء من تسليم وإيصال البطاقات الجديدة (أول إصدار) في غضون عشرة أيام، خصوصا أن فرق المؤسسة مجندة وتعمل على قدم وساق لإتمام العمليات في أسرع وقت ممكن.

وكانت طلبات الحصول على البطاقة الجديدة “الذهبية” قد تكدست منذ جويلية الماضي لدى المؤسسة، بعد تغيير المتعامل الذي كان يزودها بالمادة الداكنة التي تؤمن الرمز السري داخل الظرف المخصص له، من منطلق أن إرسال البطاقة الجديدة يجب أن يكون مرفقا بالرمز السري أيضا.

ووفق الأرقام المتوفرة، فإن نحو مليون بطاقة يجري العمل على تسليمها لأصحابها مع الرموز السرية الخاصة بها، حيث أشارت مصادرنا في هذا الصدد إلى أن الطلب مرتفع كثيرا على هذه البطاقة التي صارت جزءا لا يتجزأ من حياة ملايين الجزائريين، وهو ما تعمل المؤسسة على تلبيته وتحسين خدماتها وتنويعها، بعد أن قارب عددها 8 ملايين بطاقة.

ومن المنتظر أن تطلق المؤسسة تحديثا عما قريب بتطبيق “بريدي موب” الذي يتيح عديد الخدمات عن بعد من اجل تحسينها وتنويعها وفق المصادر ذاتها.

وكانت المؤسسة قد أطلقت قبل أيام تحديثا لموقع الخدمات عن بعد تضمن تحسين بعضها إضافة إلى مزايا جديدة تم اعتمادها لأول مرة على غرار الرسالة النصية التي تفيد بقيمة الرصيد الجديد بعد أي عملية وتغيير كلمة السر للدخول إلى الموقع التي صارت تتضمن 8 أرقام على الأقل.