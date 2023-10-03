تسليم المعبرين الحدوديين مع موريتانيا قبل نهاية أكتوبر

مبادلات تجارية واستثمارات كبرى متوقعة بين البلدين

وجَّه، مساء الاثنين، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تعليمات على قدر عال من الجدية، لشركات الإنجاز من ضمنها الشركة الوطنية للأشغال العمومية بضرورة تسليم المعبرين الحدوديين الثابتين بين الجزائر وموريتانيا مع نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، وذلك بعد تقليص مدة إنجازه من 24 شهرا إلى 12 شهرا.

وشدَّد لخضر رخروخ خلال معاينته أشغال مشروع ذات المنشأة الحدودية الضخمة، رفقة والي تندوف، بالنقطة الكيلومترية 75 التي تربط تندوف بالحدود الموريتانية، على مضاعفة وتيرة العمل بنظام التناوب 8/3 لوضع المشروع حيز الخدمة في الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أهمية المعبرين الحدوديين الجزائري الموريتاني الشهيد مصطفى بن بولعيد في تحقيق انتعاش اقتصادي ودورهما في تنمية المناطق الاقتصادية الحدودية، من خلال ترقية سبل التعاون بين الجزائر ودول الجوار وخاصة موريتانيا.

وحسب مبعوث الجهاز الحكومي إلى تندوف، فإن المشروع، يعد أداة هامة لتنمية وترقية هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين ومد جسر تجاري إستراتيجي يعود بالمنفعة على الجزائر وموريتانيا.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول مشروع إنجاز المعبرين الحدوديين، وعرض آخر حول دراسة مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف -أزويرات الموريتانية ومتابعة آخر اللمسات على الدراسات التقنية الميدانية الخاصة بمسار الطريق الذي يربط بين المدينتين الجزائرية والموريتانية على مسافة 773 كيلومتر، انطلاقا من النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف، مرورا على المناطق الحدودية في ولاية تيرس الزمور المتاخمة للحدود، لبلوغ الزويرات.

وحرص الوزير على إيلاء دراسات المشروع أهمية قصوى، لكونه يشكل أهم رهانات الجزائر لولوج الأسواق الإفريقية، في ظل العلاقات الإستراتيجية الآخذة في التطور بين الجزائر وموريتانيا، والتي تشمل أيضا قطاعات ومشاريع حيوية.

ووقعت الجزائر وموريتانيا مذكرة تفاهم تقضي بإنجاز طريق بري يربط بين المدينتين يبلغ طوله 773 كيلومتر، على أن يمنح حق تسيير الطريق بعد انجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، للجزائر لمدة 10 سنوات بعد دخوله الخدمة القابلة للتجديد ضمنيا، بما فيها محطات الخدمات والوقود التي سيتم تشييدها على طول الطريق من قبل شركة “نفطال”، لأجل توفير وتزويد المركبات وشاحنات نقل السلع والبضائع بالوقود.

من جانب آخر، كشف الوزير عن مخططٍ وطني جارٍ إعداده للتكفل بالطرق المهترئة على مستوى المناطق النائية والولايات الجديدة، مؤكدا أن “الخطوة تأتي تنفيذاً لتعليمات أعطاها رئيس الجمهورية”.

وشدّد الوزير بهذا الصدد على ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع ونوعية الإنجاز وفق المعايير المعمول بها، مشيرا إلى أن ”صيانة الطرقات يجب أن تكون بصفة مستمرة ودائمة”.