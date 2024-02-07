تسليم بطاقة الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا  

بداية من الأسبوع المقبل

كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته البروفيسور عدة بونجار، أنه سيتم تسليم بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا بداية من الأسبوع القادم.

وقال البروفيسور، بونجار خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، إنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتمعت اللجنة لوضع آخر الترتيبات حيث تم تقديم مجموعة من الأدوية التي سيتكفل بها الضمان الاجتماعي.

وأوضح البروفيسور عدة بونجار أنه يكفي للمريض بالسرطان غير المؤمن عليه اجتماعيا تقديم شهادة طبية تثبت إصابته بمرض السرطان للحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.