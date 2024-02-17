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الجزائر
تسويق 200 سيارة كل أسبوع ببطاقة الدفع الإلكتروني

تسليم فوري لسيارات “فيات الجزائر” على الإنترنت

آدم. ح
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تسليم فوري لسيارات “فيات الجزائر” على الإنترنت
أرشيف

سعيا منها لتلبية احتياجات الزبائن، وتطوير عملية البيع الإلكتروني والتحول الرقمي في بلادنا، أعلنت “فيات الجزائر”، ولأول مرة، إطلاق منصة شراء سياراتها عبر الإنترنت، بهدف توفير تجربة مبتكرة ومبسطة لشراء السيارات.
وأكدت “فيات الجزائر”، في بيان لها، استلمت الشروق نسخة منه، أن هذه المبادرة تعتبر “ثورة في تجربة السيارات في الجزائر بإطلاق منصة شراء خاصة بها عبر الإنترنت”، وأضافت أن العملية تأتي تماشيا مع الجهود المبذولة لتعميم الرقمة في الوطن، وتتيح هذه المنصة التي تأتي في طليعة توزيع السيارات في الجزائر، للزبائن فرصة اختيار وطلب ودفع ثمن سياراتهم، وسيكون بإمكانهم اختيار الطراز والنوع واللون المرغوب فيه، وإدخال بياناتهم الشخصية ووثائق هويتهم، ثم دفع ثمن سيارتهم عن طريق بطاقة البنك التجاري الدولي أو البطاقة الذهبية أو قسيمة الدفع البنكية.
وسيتمكن الزبون من اختيار سيارته الجديدة من سيارات فيات، من بين مجموعة 200 سيارة مخصصة للمبيعات عبر الإنترنت، يتم تجديدها كل أسبوع، بالإضافة إلى متابعة جميع مراحل عملية الشراء مباشرة عبر هاتفه، أو من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به، وسيتم توصيلها من قبل وكيل فيات الذي يختاره أو الوكيل الأقرب إلى مقر سكنه.
وأعلنت فيات شروعها في هذا الحل المبتكر، اعتبارا من 15 فبراير الجاري، وسيخص جميع الطرازات المسوقة من طرف فيات الجزائر، وهي ثلاثة طرازات سياحية، على غرار “فيات 500″ و”فيات 500 إكس” و”فيات تيبو”، بالإضافة إلى أربعة طرازات نفعية على غرار “فيات دوكاتو”، “سكودو”، “دوبلو” وأخيرا السيارة النفعية “فيات تيتانو”.

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