وفق ما نقلته "أسوشيتد برس" عن مسؤول في الأمم المتحدة

أكد مسؤول في الأمم المتحدة يوم الجمعة، تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة بداية من الأحد، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأصبح وقف إطلاق النار ساريا في القطاع، بداية من اليوم. مع إعلان انسحاب قوات الاحتلال نحو الخط المتفق عليه في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدقائق الأولى من يوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة. خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي.

ويتضمن الاتفاق حسب ما ذكره بيان لـ”حماس”، انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق “بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية، حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ”، يقول ذات البيان.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التوقيع على المرحلة الأولى من خطته للسلام، بين حماس وإسرائيل”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث” الاجتماعية التي يملكها:”سيتمّ إطلاق سراح كل الرهائن قريبا جدا. وإسرائيل ستسحب قواتها نحو خط متّفق عليه”.