تسليم مفاتيح سكنات اجتماعية بقوراية وشرشال في تيبازة

استفادت من العملية أزيد من 180 عائلة

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة في عملية تسليم مفاتيح سكنات اجتماعية لصالح 184 عائلة بكل من بلديتي قوارية وشرشال، حسب ما علم الثلاثاء لدى مصالح الديوان.

ويتعلق الأمر بالشروع في تسليم مفاتيح برنامج 100 حصة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بحي “الخشب المقدس” ببلدية قوارية لعائلات تقطن بأقصى غرب تيبازة، بعد استكمال ربطه بجميع الشبكات.

كما شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير الحضري لولاية تيبازة في تسليم مفاتيح 84 وحدة سكنية من شقق البرنامج السكني العمومي الإيجاري، للعائلات المستفيدة بحي “واد الحمام” عند المخرج الغربي لبلدية شرشال.

وحرصت مصالح ولاية تيبازة على تنفيذ عملية تسليم مفاتيح السكنات هذه التي تحتوي على جميع ظروف الحياة المريحة والكريمة، قبيل الدخول الاجتماعي.