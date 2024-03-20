تسليم ملعبي الدويرة وتيزي وزو سيكون قريبا

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يؤكد:

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أن ملعبي الدويرة وتيزي وزو، سيتم تسليمهما قريبا، في الوقت الذي تم رفع فيه التجميد عن دراسات إنجاز ثلاثة ملاعب أخرى عبر الوطن.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني لتقديم عرض شامل حول ما تم إنجازه في القطاع، أنه “سيتم استلام الملعبين الجديدين بالدويرة -الجزائر العاصمة- (40 ألف مقعد) وبتيزي وزو (50 ألف مقعد) قريبا، كما تم رفع التجميد عن الدراسات الخاصة بإنجاز 3 ملاعب كبيرة أخرى عبر الوطن”.

وأضاف: “أن الأمر يتعلق بكل من ملاعب بجاية وباتنة (30 ألف مقعد لكل منهما)، وسطيف (50 ألف مقعد). كما تم تسجيل برنامج لفائدة 35 ملعبا تفوق طاقة استيعابها 10 آلاف مقعد عبر التراب الوطني”.

وفي ذات الصدد، أكد عبد الرحمان حماد، أن المرسوم الرئاسي رقم 23 – 384 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة “يفتح إمكانية وضع الملاعب والقاعات والمنشآت الرياضية تحت تصرف الأندية الرياضية التي تلعب في الأقسام الأولى لاستغلالها عن طريق منح الامتياز”.

وفي ما يخص المنشآت القاعدية والتجهيزات، فبالنسبة لسنة 2024 قد تم مضاعفة المبلغ الذي تجاوز الـ 33 مليار دج، مقابل 16 مليار دج بالنسبة للسنة الماضية وذلك من أجل التكفل بإعادة تأهيل المنشآت الرياضية والشبانية وتعزيزها بتجهيزات جديدة، وتأهيل بعضها من قبل الهيئات المعنية. كما تم رفع التجميد، خلال سنتي 2022 و2023، على حوالي 380 مشروع عبر 40 ولاية.