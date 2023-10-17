تسليم 4 نماذج ابتكارية قابلة للتصنيع والتسويق

كشف بيان لوزارة الطاقة والمناجم يوم الثلاثاء، عن تسليم 4 نماذج قابلة للتصنيع والتسويق من بطارية “الليثيوم” وجهاز كشف تسرب الغاز محلية الصنع.

وأفاد بيان الطاقة الجزائرية أن الوزير عرقاب أشرف على مراسم تسليم نماذج من:

بطارية الليثيوم –أيون Batterie Lithium-ION.

جهاز كشف تسرب غاز أوكسيد الكربون Capteur de Gaz CO.

مصباح إضاءة مدمج بالطاقة الشمسية Luminaire Solaire –All In One

جهاز أوتوماتيكي ذكي لتسيير أجهزة كشف تسرب الغاز Système Automatique de Coupure de Gaz.

وهي نماذج قابلة للتصنيع والتسويق من أجل استغلالها من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، حسب بيان الطاقة.

وكان إلى جانب عرقاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين مهدي وليد، والرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال.

وتعتبر هذه النماذج “ثمرة ونتيجة اتفاقيتي التعاون بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي وتنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 فيفري 2023”.

“والمتعلقة بتطوير البحث في مجال تخزين الطاقة الشمسية، وتثمين نتائج البحث العلمي واحداث تفاعل مثمر بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي”، يضيف البيان.