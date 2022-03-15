تسليم 665 مركبة من علامة مرسيديس ـ بنز

لفائدة عدة هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة

سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيديس ـ بنز لعين بوشقيف (ولاية تيارت) التابعة لوزارة الدفاع الوطني الثلاثاء 665 مركبة لفائدة عدة هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة.

وأبرز المدير العام المساعد لمؤسسة تطوير صناعة السيارات بوزارة الدفاع الوطني، العقيد مسعود فيصل، في كلمة ألقاها بمناسبة هذه المراسم أن هذه الحصة من مركبات علامة مرسيديس ـ بنز مختلفة الطراز ومتنوعة المهام تشمل 123 مركبة رباعية الدفع و542 نفعية سلمت للعديد من المديريات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني ولمختلف الهيئات العمومية منها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لإدارة السجون والمديرية العامة للغابات وسوناطراك ومديريات ولائية كالصحة وكذا خواص.

وأشار إلى أن “هذا الحدث يأتي ليجسد مرة أخرى الإرادة القوية ويؤكد بعد النظر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل استراتيجية تطوير صناعة عسكرية بمواصفات عالمية ومنتوج ذي جودة ونوعية الذي يشكل دعما أكيدا وفعالا في حلقة الإسناد لمختلف القطاعات، حيث تسعى المؤسسة جاهدة إلى السهر من أجل تلبية احتياجات زبائنها الكرام في الآجال المحددة”.

وأكد العقيد مسعود فيصل أن “هذه المناسبة المتجددة بصفة دورية تأتي تقديرا وعرفانا من شركتنا لمتعامليها واهتماما بتعزيز وبناء علاقات شراكة دائمة ومتميزة وهي سانحة كللت بالعطاء نتيجة المجهودات المبذولة والروح المهنية التي تحلى بها مستخدمو مؤسستنا”.

ومن جانبه، أبرز ممثل المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، العقيد شيبوب محمد طارق، بأنه، تنفيذا لتعليمات الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتحقيق برنامج مسطر مسبقا مع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ذات العلامة مرسيديس ـ بنز بتيارت على غرار العمليات المنفذة سابقا، استلمت بهذه المناسبة المديرية المركزية للعتاد ممثلة لوزارة الدفاع الوطني حصة متكونة من 145 مركبة متعددة المهام.