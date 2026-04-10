تسليم 908 حافلة جديدة بكل من ولايتي الجزائر ووهران

تم أمس الخميس بالرويبة بالجزائر العاصمة، تسليم 908 حافلة، من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بالناحية العسكرية الثانية، لفائدة مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري بكل من ولايتي الجزائر ووهران.

وأفاد بيان لوزارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن العملية تندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تجديد الحظيرة الوطنية بـ(10.000) حافلة، وتحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود.

وأضاف البيان، أن هذه الحصة توزعت كما يلي: مجمع “ترانستيف” بـ(538) حافلة، موجهة لاستغلال الخطوط الرابطة بين الولايات والمسافات الطويلة، المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر بـ(320) حافلة، المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران بـ(50) حافلة.

وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة جهود عصرنة وتطوير وتجديد الحظيرة الوطنية للنقل، بما يستجيب لمتطلبات الخدمة العمومية ويعزز جودة النقل عبر مختلف ولايات الوطن