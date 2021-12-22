تسليم 940 مركبة مرسيدس لـ30 هيأة عمومية وخاصة

سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف (تيارت) التابعة لوزارة الدفاع الوطني أمس 940 مركبة لمؤسسات وهيآت عمومية وخاصة.

وحسب ما أفاد به حمود تازروتي مدير الشركة الجزائرية لخدمات البيع وما بعد البيع من علامة مرسيدس بنز، فقد تم “بمقر الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالناحية العسكرية الثانية تسليم 940 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام وسيارات خفيفة وسيارات ميدان صنفي كلاس ج وسبرنتر لصالح 30 من زبائنها المتمثلة في مؤسسات وهيآت عمومية وخاصة، حيث تمثل ثمار جهود الصناعات العسكرية المعتمدة على تكنولوجيا حديثة ومتطورة تترجم استراتيجية الدولة لتطوير وازدهار الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية”.

وأبرز المتحدث أنه تم استلام أكبر عدد من طرف المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني بـ286 مركبة منها 230 من صنف ج (كلاس ج) رباعية الدفع و203 مركبة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني و356 مركبة لهيآت ومؤسسات منها الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الإدارة المحلية والصحة ومجمعي سونلغاز وسوناطراك وبنك الجزائر وغيرها بما في ذلك 95 مركبة للقطاع الخاص.

وعبر تازروتي عن التزام مؤسسته بتقديم أحسن خدمات التوزيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار من خلال إنشاء وتطوير شبكات التوزيع، مشيرا إلى انه بالإضافة إلى الموقع الأصلي برويبة، تم اعتماد وفتح مقرات لستة موزعين خواص بولايات وهران والجزائر وعنابة ومدينة حاسي مسعود في انتظار دخول مقر آخر بالأغواط حيز الخدمة قريبا.

واشار إلى أن أربعة مواقع تابعة للشركة الجزائرية لخدمات البيع وما بعد البيع من علامة مرسيدس بنز ستدخل حيز الخدمة قريبا جدا بكل من ولايات وهران وورقلة وسطيف وبشار.

وأشرف على مراسيم تسليم هذه المركبات رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز العميد سماعيل كريكرو بحضور ممثلين عن مختلف الهيآت والمؤسسات التي استلمت المركبات ضمن هذه الحصة.