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الجزائر
تم تحويل عقود الإنتفاع الدائم إلى عقود امتياز :

تسليم 96 بالمائة من عقود الامتياز لأصحابها من الفلاحين

الشروق أونلاين
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تسليم 96 بالمائة من عقود الامتياز لأصحابها من الفلاحين
ح. م
تم تسليم 96 بالمائة من عقود الامتياز لأصحابها وهذا بعد تسوية أوضاعها وتحويلها من عقود الانتفاع الدائم للعقار الفلاحي إلى عقود الامتياز، حسب المدير العام للديوان الوطني للعقار الفلاحي.

تم تسليم 96 بالمائة من عقود الامتياز لأصحابها وهذا بعد تسوية أوضاعها وتحويلها من عقود الانتفاع الدائم للعقار الفلاحي إلى عقود الامتياز، حسب ما أعلن عنه المدير العام للديوان الوطني للعقار الفلاحي، محمد أمزيان عناصر، اليوم السبت 18 نوفمبر من بومرداس.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للديوان في تصريح صحفي على هامش فعالية الملتقى الوطني حول “مستجدات الاستثمار الفلاحي: التوجه الجديد للتنويع الاقتصادي”، قال أن 96 بالمائة من ملفات طلب عقود الامتياز سويت وضعيتها و سلمت لأصحابها وفق قوانين تطهير العقار الفلاحي، و أن الأربعة بالمائة المتبقية منها “لا تزال لدى العدالة التي ستفصل فيها”.

وستمس عمليات تطهير العقار الفلاحي في نهايتها “نحو مليونين و 800 ألف هكتار عبر كل القطر الوطني”، استنادا إلى نفس المسؤول حسب ما نقلته الوكالة.

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