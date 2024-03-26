تسممات الغاز وحوادث المرور.. النقطة السوداء في رمضان

الحماية المدنية تواصل تسجيل الضحايا

تعتبر حوادث المرور واختناقات الغاز النقطة السوداء لرمضان 2024، بتسجيل حصيلة كارثية بالنسبة لمجازر الطرقات وتسممات الغاز.

وفي هذا الإطار، سجلت وحدات الحماية المدنية 2361 تدخلا بمعدل تدخل كل 31 ثانية، خلال 24 ساعة الماضية، منها 1534 إجلاء صحي و394 عملية مختلفة، وذلك عبر عدة ولايات من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين. وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق وكذا الأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، وحسب بيان خلية الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية وتحوز “الشروق” نسخة منه، قامت وحدات الحماية المدنية بـ175 تدخلا على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 3 أشخاص وإصابة 197 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية المحلية.

وأثقل حصيلة سُجلت على مستوى ولاية بجاية بوفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير وسقوطها في منحدر على مستوى الطريق الولائي رقم 06 بلدية تسكريوت، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي موضوع آخر، قدم عناصر الحماية المدنية الإسعافات الأولية لـ=6 أشخاص كانوا يعانون من صعوبة في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخان المياه داخل مساكنهم بكل من ولاية البليدة 3 أشخاص، تلمسان شخصين، وشخص بولاية تسمسيلت، وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم في حالة مستقرة إلى المستشفى المحلي. وللعلم تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية المسيلة على إثر وفاة امرأة في سن 61 سنة متسمّمة بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل المسكن العائلي المتواجد بحي 260 مسكن، بلدية سيدي عيسى.