تسمم 17 تلميذا عقب تناولهم ثمارا بسيدي بلعباس

مصدرها أشجار بساحة المدرسة

شهدت الأربعاء مدرسة عدة عبد القادر الواقعة ببلدية تيغاليمات جنوب ولاية سيدي بلعباس، حالة استنفار بعد إصابة 17 تلميذا بحالات تسمم، جراء تناولهم بذور أشجار مغروسة بمحيط وساحة المدرسة.

أعراض التسمم ظهرت على التلاميذ خلال مزاولتهم الدراسة خلال الفترة الصباحية، ما استدعى الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية، التي قامت فرقها بنقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حديد عيسى بدائرة تلاغ، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل مغادرتهم للمصلحة، وتبع ذلك فتح تحقيق من طرف مصالح البلدية ومديرية التربية، إلى جانب مصالح الأمن، لمعرفة سبب التسمم، لاسيما وأن التلاميذ لم يتناولوا أية وجبة بالمدرسة، ليتم التوصل إلى مصدر التسمم والمتمثل في بذور أشجار مغروسة بمحيط المدرسة وأخرى بساحتها، تشبه في شكلها بذور شجرة الخروب، وتبين أن أحد التلاميذ تناولها ووزعها على زملائه على أساس أنها صالحة للأكل، الأمر الذي تبعه إصابتهم بحالات التسمم.

وفي اتصال الشروق مع رئيس بلدية تيغاليمات السيد “باشا عقال”، كشف أن التلاميذ أصيبوا بحالات التسمم قبل تناولهم للوجبات التي توفرها المدرسة، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول مصدر ذلك، قبل أن يتم تحديد السبب الذي أكدت المصالح الفلاحية أنه فعلا يلحق الضرر بمتناوليها يقول المتحدث، الذي أكد أنه وكإجراء فوري، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرتي الغابات والفلاحة، بقطع الأشجار الأربع التي كانت متواجدة، 3 منها بمحيط المدرسة وأخرى صغيرة غرست بساحتها، يقول رئيس البلدية، الذي أكد أن التلاميذ استرجعوا عافيتهم بعد وقت وجيز من تلقيهم للعلاج وعادوا إلى مقاعد الدراسة بشكل عادي.