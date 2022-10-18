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تسمية جديدة لـ “المدرسة العليا للضمان الاجتماعي”

الشروق أونلاين
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تسمية جديدة لـ “المدرسة العليا للضمان الاجتماعي”
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المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أطلق اسم المجاهد الراحل محمد الصالح منتوري على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة، الذي يخلّد ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس.

وقد أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، على مراسم التسمية، بحضور مسؤولين آخرين وأفراد من عائلة منتوري.

وأكد وزير العمل في كلمة بالمناسبة أن:

تسمية هذا الصرح العلمي باسم المرحوم محمد الصالح منتوري، الذي كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعدّ عرفانا لما قدمه إبان الثورة التحريرية المجيدة، وفي مسيرة البناء بعد الاستقلال.

من جهته، قال وزير المجاهدين إن:

التسمية تخلّد ذاكرة هذا الرمز الذي أدى واجبه إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال.. بمسيرته الحافلة بالعمل الدؤوب في خدمة وطنه، وستظل الأجيال تذكرها وتجعلها قدوة لهم”.

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