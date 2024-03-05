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رياضة

تسمية جديدة للدوري الفرنسي بداية من الموسم المقبل

عمر سلامي
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تسمية جديدة للدوري الفرنسي بداية من الموسم المقبل
ح.م
تسمية جديدة للدوري الفرنسي

كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن شركة “ماكدونالدز” للمطاعم، اشترت حقوق التسمية، للدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، حصل مطعم ماكدونالدز على حقوق التسمية للدوري الفرنسي، مما سيعني إن الدوري سيسمى “ماكدونالدز ليغ 1”.

وارتبط اسم الدوري بشركة “أوبر إيتس”، وهي شركة توصيل الطعام التابعة لشركة “أوبر”، لخمس أعوام ماضية، لكن الشراكة انتهت، واسم الدوري سيرتبط بماكدونالدز.

ووفقا للصحيفة البريطانية ستدفع شركة ماكدونالدز 20 مليون يورو سنويا، من أجل تغيير اسم الدوري الفرنسي.

ولم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن، لكن وفقا لإذاعة مونتي كارلو، فإن اسم “دوري ماكدونالدز ” سيتم اعتماده من الموسم المقبل في فرنسا.

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