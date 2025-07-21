تسمّم نتنياهو.. لعبة قذرة وخدعة متكرّرة في مسرحية تأجيل المحاكمات

في كل مرة يقترب فيها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من مواجهة العدالة، يظهر مشهد جديد من التأجيل والمماطلة تحت ذرائع متعددة، كان آخرها التسمم الغذائي الحاد.

وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها نتنياهو إلى ما يمكن وصفه بـ”اللعبة القذرة” والخدعة المتكررة لتأجيل محاكماته التي تلاحقه منذ سنوات، وما أثار الاستغراب هذه المرة، هو توقيت التسمم الذي جاء في لحظة حاسمة، كان من المفترض أن يدلي فيها بشهادته في واحدة من أخطر القضايا المرفوعة ضده.

هذا التأجيل المريب فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول جدية هذه الحالة الصحية، ومدى استغلالها كتكتيك سياسي وقانوني من قبل نتنياهو لتعطيل مسار العدالة.

وسائل الإعلام العبرية قالت إن إصابة نتنياهو بالتسمّم الغذائي حالت دون حضوره اجتماع الحكومة، يوم أمس الأحد، وأيضا تسببت في تأجيل انعقاد جلسات محاكمته إلى سبتمبر المقبل، فيما قال مكتبه إنه “خضع لفحص في منزله بعد شعوره بتوعك خلال الليل ليتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن تناوله طعاما فاسدا”.

وعلى إثر ذلك ألغت محكمة الصلح في القدس، الأحد، جلستي إدلاء رئيس وزراء الاحتلال بشهادته المقررتين يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 جويلية، في إطار محاكمته الجنائية بتهمة الفساد.

وأفادت مصادر قانونية بأن محامي نتنياهو، عاميت حداد، تقدم بطلب تأجيل الجلسات بعد إصابة نتنياهو بالتسمم الغذائي، ما جعل الكثيرين يجزمون أنه اهتدى لهذه الحيلة كي يتهرب من المحاكمة.

ووافقت النيابة العامة على طلب التأجيل، واقترحت عقد الجلستين يومي الأربعاء والخميس بدلًا من ذلك، لكن المحكمة رفضت هذا الخيار وألغت الجلسات تمامًا، مشيرة إلى عدم توفر إمكانية لعقدها لاحقًا في الأسبوع بسبب التزامات جدولية.

وبذلك، لن يُطلب من نتنياهو الإدلاء بشهادته مجددًا قبل شهر سبتمبر المقبل على أقل تقدير، حيث تدخل محاكم الاحتلال في إجازة صيفية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي في 5 سبتمبر.

مكتب رئيس وزراء الإحتلال:

نتنياهو يشعر بتوعك، وشُخِّصت إصابته بالتهاب معوي .. وسيستريح في منزله لمدة ثلاثة أيام / كان من المفترض أن تعقد محاكمة #النتن غدا الأثنين لكن طلب تأجيلها متذرعا بحالته الصحية وتأجلت إلى سبتمبر القادم .. pic.twitter.com/T5rp7V7Wl2 — حــسـنــ (@Hassan_G_S) July 20, 2025

هل تسمم نتنياهو مجرد خدعة للتهرب من المحاكمة؟

حادثة الوعكة الصحية التي ألمت بنتنياهو، أعادت فتح ملف التأجيلات المتكررة التي شابت محاكمته، وطرحت مجددًا علامات استفهام حول مدى صدقية التبريرات، وما إذا كان يسعى فعلاً للهروب من لحظة مواجهة مصيرية مع العدالة؟

وعلى الرغم من أن كلّ التقارير أشارت إلى أن نتنياهو تعرّض فعلاً لتسمم غذائي، عرّضه للالتهاب المعوي والجفاف، وخضع بسببه لعلاج عبر الوريد، إلا أن بعض المتابعين لملف محاكمته أكدوا أن الأمر مجرد خدعة.

وأضافوا أن “نتنياهو ومساعدوه لطالما استخدموا مجموعة معقدة من الوسائل القانونية، السياسية، والإدارية لتأجيل محاكمته. بعضها له وجاهة قانونية، والبعض الآخر يُنظر إليه كتكتيك لتطويل الإجراءات على أمل تغيير الظروف السياسية أو القضائية”.

كلما إقتربت محاكمة نتنياهووو بساوي حالو مرضان

او بقصف دمشق أو غزة

لك عيب يا نتنياهو. صرت قد الشتنتير

عيب عليك عاااد استحي على دمك

وشغلت الولدنه بطلها

بقص عصبك بعدين

قليل ادب

مشفتر https://t.co/uBf1UwgrIV — الصياد ..لا نامت أعين الجبناء (@CDet285D0paOzuf) July 20, 2025

وتكررت تأجيلات محاكمات نتنياهو في قضايا الفساد (التي تشمل الرشوة، خيانة الأمانة، والاحتيال) منذ بدء المحاكمة في مارس 2020، لعدة أسباب من بينها الصحية، كإصابته بالتسمم، إجراء تحاليل طبية، جراحات بسيطة، جائحة كورونا وغيرها.