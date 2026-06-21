تسمّم 60 شخصا بعد تناولهم وجبات سريعة

استقبلت المؤسسة الإستشفائية العمومية ببلدية ششار في خنشلة يوم الأحد، 60 شخصا تعرضوا لتسمم غذائي.

وحسب ما نقلته صحيفة “النصر” المحلية، فقد نتجت حالات التسمّم المسجّلة، عن تناول وجبات سريعة من مطعم بالمنطقة.

وتمّ التكفّل بجميع الحالات المصابة بالتسمّم، في المؤسسة الاستشفائية. ليغادر معظمهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج، يقول المصدر.

فيما أُنشئت لجنة تحقيق مكوّنة من مصالح الأمن، والصحة، والتجارة، ببلدية ششار. من أجل تحديد مصدر التسمّم، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبّبين.