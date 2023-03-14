تسهيلات جديدة لطلب خط انترنيت التدفق العالي

سيكون بإمكان زبائن اتصالات الجزائر تقديم طلب الإشتراك في عرض “ايدوم فيبر” عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وفي بيان لها، أوضحت المؤسسة بأنه يمكن للمواطنين بداية من يوم الإثنين 13 مارس تقديم طلب الإشتراك في عرض “Idoom Fibre” عبر تحديد الموقع الجغرافي لمقر إقامتهم.

وفي هذا الصدد، سيتسنى للزبون التحقق من أهليته للاستفادة من العرض من خلال المنصة الجديدة لطلب خط FTTH .

وتسمح المنصة الجديدة التحقق من أهلية الخط عن طريق تحديد الموقع الجغرافي الخاص بالزبون على الخريطة بكل سهولة وكذا طلب الاشتراك في خدمة أنترنت الألياف البصرية مباشرة على نفس المنصة.

وللقيام بذلك، ما على الزبون سوى الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة : www.algerietelecom.dz والضغط على “طلب خط FTTH” أو الدخول إلى الرابط التالي : https://demandeftth.at.dz