تسهيلات جديدة للحج والعمرة ومباحثات لخفض التكلفة

تأشيرة العمرة لـ90 يوما والاستلام في 24 ساعة

أسفر اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بوزير الحج السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، والذي حلّ بالجزائر لأوّل مرة للتفاوض حول امتيازات موسم 2023، عن التحضير لطرح تسهيلات بالجملة لفائدة الحجّاج الجزائريين، تتضمن فتح مفاوضات لتخفيض التكلفة وتمديد تأشيرة العمرة لـ90 يوما، وإتاحة الاستفادة في 24 ساعة.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بالمناسبة، إن العلاقات بين الجزائر والسعودية ليست وليدة اليوم، حيث أن ملف الحج والعمرة، لطالما كان محور نقاش بين البلدين، مصرّحا في كلمة له خلال اللقاء الدولي مع وزير الحج السعودي الإثنين بفندق الأوراسي بالعاصمة: “زيارة وزير الحج السعودي إلى الجزائر مرفوقا بوفد عالي المستوى مُمثلا لعدة قطاعات هي سابقة أولى من نوعها، ستساهم في تطوير الخدمات للحجاج والمعتمرين، خاصة وأن الوزير السعودي أبلغ نظراءه في الجزائر بوجود تسهيلات مهمة سيتم تنفيذها قريبا”.

وأشار بلمهدي إلى أن وفدا مهما من الجزائر سيطير إلى المملكة السعودية قريبا يضم ممثلين عن كل القطاعات للتحضير للموسم الجاري تحت شعار حج بدون عقبات، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد على أهمية تقديم أفضل خدمة للحجاج الجزائريين.

من جهته، كشف وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، عن تمديد تأشيرة العمرة إلى 90 يوما بدلا من شهر، مشيرا أن المعتمر الجزائري بإمكانه الحصول على “الفيزا” في ظرف 24 ساعة، مع إمكانية اعتمادها للتنقل في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، كاشفا عن توجه بلاده نحو تخفيض تكلفة الحج والعمرة من خلال اعتماد خطة لمراجعة الأسعار قريبا.

وأعلن المسؤول السعودي عن تبني المملكة لجملة من الإجراءات لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة، من خلال تمديد تأشيرة هذه الأخيرة إلى 3 أشهر بدلا من شهر، وإصدارها في مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، مع السماح لكل جزائري متحصل على “فيزا” مهما كان نوعها سياحية أو عائلية من أداء العمرة، والتنقل في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، وإلغاء شرط السن بالنسبة للحجاج.

ويقول وزير الحج السعودي أن زيارته للجزائر تأتي في إطار اللقاءات الاستراتيجية القائمة بين الجهات الحكومية للبلدين، حيث ترمي لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا أن حكومته تحرص على تطوير التشريعيات وتقديم التسهيلات بما يضمن أريحية للمعتمر والحاج.

وبخصوص تكلفة الحج لهذا الموسم، والتي لم يُفصل فيها بعد، وجّه وزير الحج السعودي رسائل تطمينيّة لحجاج المملكة، مشيرا إلى أن بلاده اعتمدت خطّة لتخفيض التكلفة سواء بالنسبة للحج أو العمرة تتمثل في فتح المنافسة بين الشركات والمتعاملين السعوديين للتعاقد مع الدول المعنية بالحج، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تخفيض التكلفة والرفع في نفس الوقت من جودة الخدمات في البقاع المقدسة، كما سيساهم قرار تخفيض مبلغ تأمين المعتمرين بنسبة 63 بالمائة والحجاج بنسبة 73 بالمائة في تقليص تكلفة الحج والعمرة على حد سواء.

وبخصوص رفع حصة الحجاج الجزائريين خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن الحكومة سبق لها وأن قدمت طلبا لرفعها إلى 46 ألف حاج، لم يكشف المسؤول السعودي عن توجه بلاده نحو رفعها، حيث اكتفى بالقول إن حجاج الموسم الحالي من الجزائر بلغ 41 الفا و300 حاج وهي سابقة أولى من نوعها.

هكذا يمكن للجزائري أن يؤدي مناسك العمرة!

وفي السياق، كشفت وثيقة اطلعت عليها “الشروق” عن 7 طرق تُمكّن الجزائري من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة عبر استغلال مجموعة من التأشيرات منها “التأشيرة الالكترونية” عند الوصول، إن كان الراغب في الاعتمار من حاملي التأشيرة البريطانية أو الأمريكية أو “شنغن”.

وفي حال حصوله على دعوة من قريب مقيم في السعودية، يمكن له الاستفادة من تأشيرة زيارة عائلية يقدمها أحد الأقارب المقيمين في المملكة العربية السعودية “الوالدين، الأبناء، الزوج، أو الزوجة”.

ويُمكن حسب ذات الوثيقة أن يعتمر الجزائري في حال حصوله على تأشيرة زيارة شخصية يقدمها له مواطن سعودي، أو في حال قام بحجز باقة عمرة عبر منصة “نسك” الالكترونية، وكذا الحصول على التأشيرة الالكترونية للمقيمين في الخليج أو الحصول على تأشيرة عن طريق السفارة أو عبر الحجز عن طريق باقة عمرة عبر وكيل محلي.

45 وكالة سياحية مؤهلة للمشاركة في تنظيم الحج

ومن جهة أخرى، كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن قائمة نهائية تضم 45 وكالة سياحة وأسفار مؤهلة للمشاركة في تنظيم شعيرة الحج لموسم 1444هـ/2023م.

وأوضح الديوان في بيان له أن قائمة نهائية تضم 45 وكالة سياحة وأسفار معنية بتنظيم موسم الحج المقبل، من بينها المؤسسة الوطنية للسياحة والأسفار الجزائر، ومؤسسة الديوان الوطني للسياحة، المعنيتان بتنظيم الرحلات على المستوى الوطني، فيما توزع رحلات باقي الوكالات عبر مطارات الإقلاع بكل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة وعنابة.