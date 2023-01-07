تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية الألمانية

تستعدّ وزارة الداخلية في ألمانيا لإقرار قانون التجنيس الجديد، الذي يسمح بمنح الجنسية الألمانية للأجانب، من دون اشتراط التخلّي عن جنسياتهم الأصلية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن القانون الجديد يتيح للأجانب التقدّم بطلب الحصول على جنسية البلاد، إذا تجاوزت مدة إقامتهم في البلاد 5 سنوات.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي يتضمنها هذا القانون، تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الحنسية إلى 5 سنوات، إذا أثبت المتقدمون اندماجهم في المجتمع.

ويتمّ تقييم الاندماج في المجتمع الألماني، من خلال اختبار إتقان اللغة الألمانية. إلى جانب الأداء الدراسي أو المهني المتميّز، أو المشاركة في أعمال تطوعية.

كما لن يكون الأطفال المولودون في ألمانيا لأبوين أجنبيين ملزمين بالاختيار بين الجنسية الألمانية، وجنسية والديهم، عند بلوغ السن القانونية.