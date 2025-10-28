تسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا المجال

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عن تقديم تسهيلات جديدة لفائدة المنتجين والمستثمرين في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، تُمكنهم من الحصول على الاعتمادات الضرورية لمباشرة نشاطهم، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأوضح قويدري خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو، شملت معاينة عدد من المشاريع التابعة لقطاعه، أن الولاية تضم حاليًا سبع وحدات لإنتاج الأجهزة الطبية، مشيدًا بـ”الديناميكية القوية” التي يشهدها القطاع، ومؤكدًا أن الوزارة تشجع الاستثمار في هذا المجال الحيوي نظرًا لحجم الطلب المتزايد وتكلفة الاستيراد المرتفعة.

وأكد الوزير أن “التسهيلات للحصول على الاعتمادات ستُمنح لكل المنتجين والمستثمرين الراغبين في تطوير صناعة الأجهزة الطبية داخل الجزائر”، مشيرًا إلى أن مجمع “صيدال” متواجد في مختلف ولايات الوطن، مما يسهم في دعم الإنتاج الوطني.

كما عبّر قويدري عن ثقته في قدرة ولاية تيزي وزو على أن تصبح “قطبًا وطنيًا لإنتاج الأجهزة الطبية”، خاصة بعد شروعها في الإنتاج المحلي منذ عامين، معتبرًا أن استمرار هذا النسق من شأنه أن يؤدي إلى الاستغناء التام عن الاستيراد، والمساهمة في تعزيز الأمن الصحي الذي يحظى بأولوية لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن الجزائر تستورد حاليًا نحو 129 ألف وحدة من الأدوات الطبية، من بينها منتجات الحدادة المستعملة في القطاع الصيدلاني، مؤكدًا في ختام تصريحاته أن الصناعة الصيدلانية الوطنية باتت تغطي حوالي 82 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من الأدوية بفضل الإنتاج المحلي.