تسهيلات لدعم إنتاج سمك البلطي الأحمر في الجزائر

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، يوم أمس الأربعاء، لقاءً وطنياً جمع منتجي أغذية وصغار الأسماك، بهدف مناقشة آفاق تطوير تربية المائيات، خصوصًا إنتاج سمك البلطي الأحمر، في مختلف مناطق الوطن.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، شهد اللقاء، الذي يندرج في إطار خطة القطاع الرامية إلى دعم وتنمية شعبة تربية المائيات، مشاركة عدد من إطارات الوزارة، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للمؤسسة الوطنية لتطوير الزراعات الاستراتيجية (DCAS) ومجمع كوسيدار، باعتبارهما من المتعاملين العموميين الذين شرعوا في إدماج مشاريع تربية سمك البلطي ضمن أنشطتهم الفلاحية.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى انشغالات واقتراحات مختلف الفاعلين في المجال، حيث تم استعراض القدرات والإمكانيات الوطنية المتوفرة، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج صغار الأسماك والأغذية الخاصة بها، في سبيل تلبية الطلب المتزايد على استزراع هذا النوع من الأسماك الذي يحظى بإقبال متزايد في السوق الوطنية.

وأكد الوزير، في ختام اللقاء، التزام الوزارة بتوفير كافة التسهيلات الضرورية لدعم المهنيين في هذا القطاع، ومرافقتهم من أجل تعزيز الإنتاج الوطني من سمك البلطي الأحمر، مشددًا على أهمية إدراجه ضمن قائمة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، بما يجعله في متناول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.