تسول النساء والأطفال الأفارقة.. وزير الداخلية يعلن عن عدة قرارات

كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لمحاربة التسول بالأطفال الأفارقة وتشديد العقوبات حول الظاهرة.

وكشف بلجود، الخميس، في رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة أنه تم تسجيل 77 قضية متعلقة بظاهرة التسول بالأطفال الأفارقة على المستوى الوطني، حيث تم إيداع 17 شخصا الحبس المؤقت و54 وضعوا تحت الرقابة القضائية.

وأشار بلجود إلى أن 50 بالمائة من المتهمين باستغلال الأطفال هن أمهات الأطفال، خاصة من يقل سنهم عن 10 سنوات.

وأوضح الوزير أنه تم توجيه تعليمات للتحري في نشاطات العصابات التي تستغل الأطفال والنساء من جنسيات أجنبية وتقديم أفرادها للعدالة.

كما ثمن بلجود، المجهودات التي قامت بها الجمعيات في السنة الأخيرة خلال جائحة كوفيد19.

وأردف بلجود قائلا” سجلنا في السنتين الماضيتين نشاط إيجابي للمجتمع المدني والجمعيات على السواء، في محاربة كوفيد 19 وتقديم الدعم خلال الفياضات والحرائق.

وأضاف بلجود قائلا “وعلى غرار الإيجابيات هناك سلبيات أيضا على مستوى النشاط الجمعوي”، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات تحت المراجعة وسيكون جاهز مستقبلا.

وحول حوادث المرور كشف وزير الداخلية كمال بلجود، أن 21 بالمائة من حوادث المرور خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري تسببت فيها الدراجات النارية.

وأوضح الوزير أنه تم تسجيل 3431 حادث مرور بالدراجة النارية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021.