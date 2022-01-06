تسوية البنايات.. وزير السكن يكشف مصير الملف

كشف وزير السكن طارق بلعريبي، الخميس، عن تسوية أكثر من 53 بالمئة من ملفات تسوية البنايات خلال السنة الماضية.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة شفوية للنواب بمجلس الأمة أنه تم ايداع ما يفوق 984 ألف ملف لتسوية البنايات غير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة، حيث تم معالجة 780 ألف ملف أي بنسة 79 بالمئة، في حين تم قبول تسوية 53 بالمئة من الملفات المدروسة.

وأعطى بلعريبي مثالا بالجزائر العاصمة أين بلغ عدد الملفات الموضوعة أكثر من 127 ألف ملف درس منها 121 ألف ملف أي بنسبة تقريبا تصل إلى 90 بالمئة.

وأشار المسؤول الأول للقطاع إلى قيام المصالح المعنيةبصفة دورية بتقييم مدى تقدم دراسة الملفات الموضوعة وكذا إعادة تنشيط اللجان المكلفة بإعادة تسوية البنايات.